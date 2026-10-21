Bayern-Versuch bei Espart | Gladbach ist kaputt

Barcelona hat vorgesorgt

Xavi Espart (19) gehört in dieser Saison zu den großen Entdeckungen beim FC Barcelona. Auch am gestrigen Dienstagabend zeigte der Außenverteidiger gegen Paris St. Germain (2:4) eine ordentliche Vorstellung. Die Katalanen wird es freuen, dass man Anfang Oktober langfristig mit dem Eigengewächs verlängert hat.

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Zuvor sollen sich einige Schwergewichte nach Espart erkundigt haben. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass der FC Liverpool, der FC Arsenal, der FC Chelsea, PSG sowie der FC Bayern zu den Klubs gehörten, die sich vor der Verlängerung um eine Zusammenarbeit bemüht hatten. Nun ist der spanische U21-Nationalspieler bis 2030 vertraglich gebunden – samt Ausstiegsklausel, die wohl jenseits der 100 Millionen Euro angesiedelt ist.

Kommt Gladbach da wieder raus?

Sechs Niederlagen aus den ersten sechs Ligapartien. Selbst der Trainerwechsel zu Alexander Blessin konnte bei Borussia Mönchengladbach nicht den gewünschten Effekt hervorrufen. Innerhalb der Kabine liegen die Nerven blank. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass es angesichts des desaströsen Saisonstarts zuletzt weniger Zusammenkünfte der Mannschaft abseits vom Spielbetrieb gab. Stattdessen ist von Grüppchenbildungen die Rede, einige Stammspieler sollen gar Zweifel an der Qualität ihrer Mitspieler haben.

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Am Freitag (20:30 Uhr) treffen die Fohlen auf den VfB Stuttgart. Verliert Gladbach auch die siebte Partie in Folge, wäre es der schlechteste Start der Bundesliga-Geschichte. Die ‚Bild‘ befürchtet, dass die Borussia in Richtung Abstieg gewirtschaftet wurde und rechnet vor, dass durch Verkäufe und gesparte Gehälter aus dem Sommer ein Überschuss von 26 Millionen Euro zu Buche steht.