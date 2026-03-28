Ein klarer Verlierer: Drei Erkenntnisse zum DFB-Sieg

Vorne geht immer was

Im gesamten Kalenderjahr 2025 hat die Schweiz kein einziges Länderspiel verloren. Überhaupt hatte das Nachbarland im vergangenen Jahr nur sechs Gegentore kassiert. Dass die Eidgenossen gestern trotz der knappen 3:4-Niederlage eigentlich zu jedem Zeitpunkt klar unterlegen waren, lag vor allem an der herausragenden Offensive der deutschen Nationalmannschaft. Serge Gnabry, Kai Havertz und Florian Wirtz verzückten in Basel mit Spielfreude und Genialität, deutlich mehr Tore wären drin gewesen.

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Auch das offensive Pressing funktionierte hervorragend, weil alle Spieler mitwirkten. Durch die offensiven Vorstöße von Leon Goretzka kam außerdem ein weiteres Element hinzu, mit dem die Schweiz oftmals Probleme hatte. Vergessen werden darf dabei nicht, dass in Jamal Musiala ein weiterer Kreativspieler auf Weltklasse-Niveau gar nicht dabei war. Kaum vorstellbar, was mit dem Zehner noch gegangen wäre.

Joker scharren mit den Hufen

Offensiv blieb lediglich Leroy Sané blass (FT-Note 5) und verpasste es damit, an seine zuletzt starken Auftritte Ende 2025 anzuknüpfen. Hat der Rechtsaußen damit seine letzte Bewährungschance vertan? Lennart Karl (FT-Note 2) brachte jedenfalls bei seinem Debüt noch einmal ordentlich Schwung rein. Wenn Jamie Leweling fit wird, dürfte Sané nach seinem schwachen Auftritt in der Hackordnung abrutschen. Zu selten weiß Julian Nagelsmann vor einer Partie, welches Gesicht Sané zeigen wird.

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Im Übrigen brachte sich nicht nur Karl gestern in Basel gut ein. Auch Nick Woltemade, der seinen Startplatz vorne drin vorerst verloren haben dürfte, wühlte in der Offensive ordentlich und war an guten Szenen beteiligt. Er bekam den Vorzug vor Topstürmer Deniz Undav, da Nagelsmann ihm das nötige Selbstbewusstsein zurückbringen wollte.

Larifari sorgt für Kopfschmerzen

Bei drei Gegentoren muss natürlich ein Augenmerk auf die Defensive gelegt werden. Und da überrascht: Eigentlich hat die DFB-Auswahl stark verteidigt, kaum etwas zugelassen und mit dem hohen Pressing der Defensive die Schweiz zur Verzweiflung gebracht. Doch individuelle Unkonzentriertheiten brachten häufig um den Lohn. Vor allem Nico Schlotterbeck, der gleich zwei Gegentore mit einem Fehlpass eingeleitet hat, gelang gestern nicht viel. Immer wieder war sein Passspiel zu unpräzise.

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Doch nicht nur der Dortmunder stand in einigen wenigen Aktionen neben sich. Beim ersten Gegentor kam Angelo Stiller nicht in den Zweikampf und schaute zu, wie sich Dan Ndoye den Ball zum Abschluss zurechtlegte, beim dritten Treffer der Schweiz blieb Leon Goretzka merkwürdig passiv. Eine solche Schlafmützigkeit darf bei der Weltmeisterschaft nicht passieren. Das Gute dabei: Individuelle Fehler können abgestellt werden, stellen aber grundsätzlich nicht das System in Frage. Dieses hat gestern einwandfrei funktioniert. Insgesamt war der Test gegen die Schweiz eine Partie, die im Hinblick auf die USA, Mexiko und Kanada vor allem Mut macht.