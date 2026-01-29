Wolfsburgs Versuch bei Andrich

Robert Andrich hätte im vergangenen Sommer zum VfL Wolfsburg wechseln können. Nach Informationen des ‚kicker‘ wagten die Wölfe beim 31-Jährigen einen Vorstoß, doch der deutsche Nationalspieler habe sich letztlich für einen Verbleib bei Bayer Leverkusen entschieden.

Wolfsburg war im Sommer händeringend auf der Suche nach neuen Führungsspielern. Ex-Trainer Ralph Hasenhüttl hatte nach seinem Aus in der Autostadt öffentlich „mehr Alphatiere“ sowie Profis gefordert, die „anpacken und ein starker Kern sind.“ Andrich hätte in dieses Anforderungsprofil gepasst. Statt zu wechseln, stieg der Defensivakteur in Leverkusen nach dem Abgang von Jonathan Tah (29) zum neuen Kapitän auf. Sein Vertrag bei der Werkself läuft bis 2028.