United bleibt an Nkunku dran

Christopher Nkunku befindet sich weiterhin im Visier von Manchester United. ‚ESPN‘ zufolge setzt sich insbesondere Trainer Ralf Rangnick dafür ein, das Werben um den Leipzig-Profi zu intensivieren. Uniteds Scouts sollen den Fokus in den kommenden Wochen noch einmal schärfen. Schon im Wintertransferfenster kursierten Gerüchte um Manchester und Nkunku.

Der 24-jährige Franzose ist vertraglich noch bis 2024 an RB gebunden. Nkunku glänzt in dieser Saison mit 32 Scorerpunkten (19 Tore, 13 Assists) in 31 Pflichtspielen. In Leipzig will man von einem Sommerwechsel des Offensivspielers nichts wissen. So kündigte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zuletzt an: „Christopher Nkunku wird auch nächste Saison noch bei uns spielen.“ Spekuliert wird über eine Gehaltserhöhung für den Rechtsfuß.