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Bundesliga

Bayerns spezieller Umgang mit Musiala

von Remo Schatz - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Jamal Musiala hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen @Maxppp

Gegen FK Bodö/Glimt (5:0) feierte Jamal Musiala ein bemerkenswertes Startelf-Comeback für den FC Bayern. Im Anschluss verriet Joshua Kimmich (31) der ‚Abendzeitung‘, dass auch die Mannschaft sensibilisiert wurde, sollte es beim Offensivspieler erneut zu Anfällen kommen: „Man geht hin, versucht, dass man ihn auf den Boden legt. Dann kommen die Ärzte und Physios und kümmern sich darum.“

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Musiala hatte in der Vorbereitungen auf die laufende Saison mit neurologischer Dysfunktion zu kämpfen. Kurz nacheinander kam es in Testspielen zu Absencen auf dem Platz. Der 23-Jährige sollte in der Folge langsam wieder aufgebaut werden. Am vergangenen Wochenende absolvierte er gegen Schalke 04 (0:0) nach Einwechslung sein erstes Pflichtspiel der Saison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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