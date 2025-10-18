Bayern-Flop Sarr vor bitterem Karriereende

Die Karriere von Bouna Sarr könnte ein trauriges Ende nehmen. Wie das englische Portal ‚SportsBoom‘ berichtet, denkt der 33-Jährige mittlerweile konkret darüber nach, seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Der Grund: Der Rechtsverteidiger ist seit vielen Jahren verletzungsgeplagt.

Die Zeit beim FC Bayern endete etwa mit einem Kreuzbandriss, seit einem Jahr ist der Senegalese ohne Verein und kommt nicht mehr in die Spur. Die Münchner hatten Sarr 2020 für acht Millionen Euro von Olympique Marseille verpflichtet, insgesamt kam er lediglich auf 33 Pflichtspiele in vier Jahren.