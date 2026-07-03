Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Nathaniel Brown eingetütet. Bei den Münchnern unterschreibt der 23-jährige Linksverteidiger einen Vertrag bis 2031. Eintracht Frankfurt kassiert inklusive Boni 55 Millionen Euro Ablöse.

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Der FC Bayern hat den deutschen Nationalspieler Nathaniel Brown unter Vertrag genommen. ✍️



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Für die SGE ein herber sportlicher Verlust, aber auch ein immenser Transfergewinn. 5,5 Millionen Euro hatten die Hessen einst an den 1. FC Nürnberg gezahlt. In Frankfurt reifte Brown zum Nationalspieler. Jetzt folgt der große Schritt zum Rekordmeister.

Bei den Bayern avanciert Brown nach Harry Kane, Lucas Hernández, Luis Díaz und Matthijs de Ligt zum fünftteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte – der erst kürzlich vorgestellte Ismael Saibari kostete mitsamt Zuschlägen ebenfalls 55 Millionen.

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„Wir freuen uns sehr, in Nathaniel Brown einen Spieler zum FC Bayern zu holen, der eine rasante Entwicklung genommen hat, trotzdem noch viel Potenzial besitzt und dem die Zukunft gehört. Er hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern“, lässt sich Sportvorstand Max Eberl zitieren.

Der Neuzugang selbst ergänzt: „Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Klub zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht. Ich habe immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich schnell ein super Gefühl. Vor allem Vincent Kompany hat mir gezeigt, wie er mich und meine Entwicklung sieht und mich absolut überzeugt.“