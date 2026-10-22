Schalke 04 muss im Spiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) auf Kapitän Kenan Karaman (32) verzichten. Das bestätigte Trainer Miron Muslic auf der Pressekonferenz vor der Partie. Neben dem Angreifer stehen den Königsblauen weitere wichtige Spieler nicht zur Verfügung.

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Auch Neuzugang Maximilian Wöber (28) fällt aus und wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. „Wir waren sehr ehrlich und offen mit den Informationen. Es ist kein Geheimnis, dass sich Maxi Wöber verletzt hat. Er wird dieses Jahr nicht mehr dabei sein“, erklärt Muslic. Zudem fehlen Ron Schallenberg (28) und Moussa Sylla (26) gegen Köln. Wie Schalke die Ausfälle auffangen will, macht der Trainer deutlich: „Gemeinsam. Geschlossen. Im Kollektiv. Dann sind wir stark, dann sind wir gut.“