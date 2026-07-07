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Hjulmand-Transfer vor Abschluss

von Simon Martis - Quelle: Marca
1 min.
Morten Hjulmand freut sich gewaltig @Maxppp

Der Wechsel von Morten Hjulmand zu Atlético Madrid befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. Wie die ‚Marca‘ berichtet, halten sich die Berater des 27-jährigen Mittelfeldspielers derzeit in Madrid auf, um die letzten Details zu klären. Ziel der Rojiblancos sei es, den Dänen rechtzeitig zum Trainingsauftakt am 13. Juli unter Vertrag zu nehmen. Mit dem Spieler selbst besteht bereits Einigkeit, offen ist noch die finale Ablöse.

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Während Atlético laut der spanischen Zeitung nicht über 35 Millionen Euro plus fünf Millionen an Bonuszahlungen hinausgehen möchte, drängt Sporting Lissabon auf einen höheren Fixbetrag. Zuletzt hatten die Portugiesen ein Angebot über 35 Millionen Euro inklusive Boni abgelehnt. Dennoch zeigen sich die Verantwortlichen beider Klubs dem Bericht zufolge optimistisch, zeitnah eine Einigung zu erzielen.

veröffentlicht am
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