DFB: Nagelsmann nominiert Nmecha-Ersatz

Die Verletzung von Felix Nmecha ermöglicht es Julian Nagelsmann, einen anderen Profi nachzunominieren. Für den Dortmunder wird nach Informationen der ‚Bild‘ Chris Führich zum bevorstehenden Lehrgang reisen.

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Update (11:47 Uhr): Der VfB Stuttgart hat über die Klubkanäle bekanntgegeben, dass Führich und Stiller nominiert wurden und heute zum DFB-Camp reisen.

Neben Führich wird aller Voraussicht nach auch Angelo Stiller für den ebenfalls verletzten Aleksandar Pavlovic mit dabei sein. Jamie Lewelig ist zwar angeschlagen, wird aber anreisen. Demnach werden mit Deniz Undav, Josha Vagnoman und Alexander Nübel gleich sechs Spieler des VfB Stuttgart mit dabei sein.