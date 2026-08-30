VfB: 40-Millionen-Angebot für Leweling

Die AS Rom hat dem VfB Stuttgart eine konkrete Offerte für Jamie Leweling (25) unterbreitet. ‚Sky Italia‘ zufolge stellen die Giallorossi den Schwaben eine Leihe (fünf Millionen) mitsamt Kaufplicht (35 Millionen) in Aussicht. Gianluca Di Marzio zufolge hat der VfB den ersten Vorstoß abgelehnt.

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Der deutsche ‚Sky‘-Ableger ergänzt, dass die Roma den Flügelspieler mit einem Fünfjahresvertrag locken. Darüber hinaus sollen weitere Interessenten die Fühler ausgestreckt haben, darunter Inter Mailand sowie die englischen Vereine FC Everton und FC Liverpool.

Grundsätzlich schließen die Stuttgarter einen Abgang des DFB-Angreifers nicht aus, schließlich ist man auf Transfererlöse angewiesen. Die Roma muss ihr Angebot aber offenbar noch erhöhen, um den VfB von einem Deal zu überzeugen.