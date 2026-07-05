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Weltmeisterschaft

Davies bestätigt Rückschlag

von Julian Jasch - Quelle: OneSoccer
1 min.
Alphonso Davies sitzt beim FC Bayern immer öfter nur auf der Bank @Maxppp

Alphonso Davies (25) hat im Training einen Rückschlag erlitten. Im Anschluss an die 0:3-Niederlage von Kanada gegen Marokko im WM-Achtelfinale sagte der Linksverteidiger gegenüber ‚OneSoccer‘: „Ich habe beim Training etwas gespürt. Jesse (Marsch, Anm. d. Red.) hat mich gefragt, ob ich mich 100 Prozent fit fühle und ich habe ihm gesagt, dass das nicht der Fall ist. Bei dieser Verletzung darf man kein Risiko eingehen.“

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Davies laboriert seit Anfang Mai an einer hartnäckigen Muskelverletzung und verpasste deshalb den Saison-Endspurt mit dem FC Bayern. Beim Heim-Turnier feierte der schnelle Linksfuß im Sechzehntelfinale gegen Südafrika (1:0) sein Comeback, gegen Marokko saß er aber wieder 90 Minuten auf der Bank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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