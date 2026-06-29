FC Bayern: Romantische Transfer-Spur bei Zaragoza

Bryan Zaragoza hat den FC Málaga offenbar als Wunschdestination auserkoren. Einem Bericht von ‚Radio Marca Málaga‘ zufolge ist der flinke Außenspieler davon überzeugt, dass sein Heimatklub ihm das perfekte Umfeld bietet, um endlich sein volles Potenzial auszuschöpfen.

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Beim FC Bayern hat Zaragoza hingegen keine Zukunft mehr, weshalb er den Verein im Sommer verlassen soll. Einen Markt hat der 24-Jährige vor allem in Spanien, wo Espanyol Barcelona und Celta Vigo Interesse zeigen. Dem Vernehmen nach fordert Bayern 13 Millionen Euro für Zaragoza.