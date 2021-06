Buffon in Parma eingetroffen

Gianluigi Buffon wird in Kürze einen Vertrag bei Parma Calcio unterschreiben. Der Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano veröffentlicht Bilder von der Ankunft der Torhüterlegende auf dem Vereinsgelände. Es folgen Medizincheck und Vertragsunterschrift.

Buffon ist zurück an dem Ort, an dem vor 26 Jahren seine Karriere begann. Seitdem bestritt der heute 43-Jährige ganze 702 Pflichtspiele und lief 176-mal für die italienische Nationalmannschaft auf.

Gigi Buffon just arrived in Parma! He’s joining his old club where he started his career 26 years ago. 🟡🔵 @1913parmacalcio #Buffon pic.twitter.com/AJkeWJPzoA