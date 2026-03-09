Menü Suche
Nach Brandt-Aus: Bahn frei für Sancho?

Der Name von Jadon Sancho schwirrt wieder über der Strobelallee. Die Spur zum Engländer ist offenbar wieder heiß.

Im Sommer trennen sich die Wege von Julian Brandt und Borussia Dortmund. Nach sieben Jahren packt der 29-Jährige seine Koffer und verlässt die Schwarz-Gelben. Um den Abgang von Brandt zu kompensieren, wollen die Verantwortlichen des BVB laut ‚Sky‘ einen Profi verpflichten, der sofort als Stammkraft helfen kann.

Dem Pay-TV-Sender zufolge wird deshalb die Personalie Jadon Sancho wieder heiß diskutiert. Der 25-jährige Engländer steht noch bei Manchester United unter Vertrag und ist bis zum Saisonende an Aston Villa ausgeliehen. Der Kontrakt bei den Red Devils läuft nach der Saison aus. Sancho wäre dementsprechend ablösefrei zu haben. Für einen Wechsel zum Ex-Klub nach Dortmund wäre der Flügelstürmer wohl bereit, größere Gehaltseinbußen zu akzeptieren.

Abgesehen von der wirtschaftlichen Komponente plagen die BVB-Bosse bei Sancho aber noch andere Sorgen. Im Klub gibt es kritische Stimmen und die offene Frage, ob Sancho mit Trainer Niko Kovac funktionieren würde, so ‚Sky‘. Seit der 23-fache Nationalspieler die Borussia 2021 für 85 Millionen Euro verlassen hat, läuft er außerdem seiner Topform hinterher.

