Acht Millionen: Chelsea bietet für Bosnien-Talent

Der FC Chelsea zeigt Interesse an der Verpflichtung von Anel Ahmedhodzic von Malmö FF. Laut der schwedischen Zeitung ‚Expressen‘ bieten die Blues acht Millionen Euro für den Innenverteidiger. Dem Bericht zufolge winkt Ahmedhodzic ein Fünfjahresvertrag in London.

In der laufenden Saison stand der 21-Jährige in 24 Pflichtspielen für Malmö auf dem Rasen, erzielte dabei zwei Treffer. Der 1,92-Meter-Mann zählt zu den größten Abwehrtalenten in Schweden und feierte zuletzt sein Debüt in der bosnischen Nationalmannschaft.