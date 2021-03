Bayern - Lazio: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League kämpfen der FC Bayern München und Lazio Rom um den Einzug in die nächste Runde der Königsklasse. Bayern gewann das Hinspiel mit 4:1 und steht somit mit einem Bein im Viertelfinale. Die Mannschaft von Hansi Flick war zuletzt sehr gut drauf: Die zurückliegenden vier Spiele gewannen die Bayern allesamt, Lazio bezwang am vergangenen Freitag Crotone mit 3:2.

Bayern gegen Lazio live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom findet am Mittwoch, den 17. März statt. Der Anstoß in der Allianz Arena ist planmäßig um 21 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Die Übertragung beginnt bereits um 20:50 Uhr. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Münchnern und den Römern weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei Fussballtransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.