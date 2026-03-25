Schroers in die Bundesliga?

Um Mika Schroers könnte im Anschluss an die Saison ein Tauziehen entbrennen. Laut der ‚Bild‘ zeigen mit Energie Cottbus und Hansa Rostock zwei Aufstiegsaspiranten der 3. Liga Interesse. Der VfL Bochum soll sich nach Schroers erkundigt haben, weitere Zweitligisten sowie die Erstligisten FC St. Pauli, FC Zürich und St. Gallen den Angreifer regelmäßig scouten.

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Schroers ist bis zum Saisonende von Arminia Bielefeld an Alemannia Aachen verliehen, der Drittliga-Zehnte besitzt eine Kaufoption in Höhe von 150.000 Euro. In 30 Pflichtspielen für Aachen kommt Schroers auf 24 Scorerpunkte (14 Tore, zehn Assists). Dass die Kaufoption gezogen wird, ist wohl nur Formsache. Gut möglich, dass Schroers dann mit Gewinn weiterverkauft wird.