Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hoffenheim: Neue Details zum Vogt-Deal

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Alessandro Vogt wird von zwei Franzosen in die Mangel genommen @Maxppp

Mit Alessandro Vogt vom FC St. Gallen hat die TSG Hoffenheim bereits den ersten Sommerneuzugang gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, erhält der Stürmer im Kraichgau einen Vertrag bis 2031. Die TSG überweist festgeschriebene 2,7 Millionen Euro in die Schweiz, die Unterschriften folgen in den kommenden Tagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vogt läuft seit rund drei Jahren für St. Gallen auf. In bislang 33 Profispielen war der 21-Jährige an 21 Treffern direkt beteiligt. Der Transfer sechsfachen Schweizer U21-Nationalspielers könnte ein Vorgriff auf die möglichen Abgänge von Fisnik Asllani (23) oder Tim Lemperle (24) sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
St.Gallen
Hoffenheim
Alessandro Vogt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
St.Gallen Logo St.Gallen
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Alessandro Vogt Alessandro Vogt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert