Hoffenheim: Neue Details zum Vogt-Deal

Mit Alessandro Vogt vom FC St. Gallen hat die TSG Hoffenheim bereits den ersten Sommerneuzugang gefunden. Wie ‚Sky‘ berichtet, erhält der Stürmer im Kraichgau einen Vertrag bis 2031. Die TSG überweist festgeschriebene 2,7 Millionen Euro in die Schweiz, die Unterschriften folgen in den kommenden Tagen.

Vogt läuft seit rund drei Jahren für St. Gallen auf. In bislang 33 Profispielen war der 21-Jährige an 21 Treffern direkt beteiligt. Der Transfer sechsfachen Schweizer U21-Nationalspielers könnte ein Vorgriff auf die möglichen Abgänge von Fisnik Asllani (23) oder Tim Lemperle (24) sein.