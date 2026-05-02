Kompany wirft die Rotationsmaschine an

Bayern-Coach Vincent Kompany nimmt für das Spiel des Rekordmeisters gegen den 1. FC Heidenheim am heutigen Samstagnachmittag (15:30 Uhr) in der Startelf sieben Änderungen im Vergleich zum wilden 4:5 bei Paris St. Germain vor. Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise und Alphonso Davies nehmen zunächst auf der Bank Platz.

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Ersetzt werden sie durch Jonas Urbig, Min-jae Kim, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Hiroki Ito, Konrad Laimer und Bara Sapoko Ndiaye. Lediglich Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic, Jonathan Tah und Jamal Musiala bleiben in der ersten Elf.