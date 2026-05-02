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Bundesliga

Kompany wirft die Rotationsmaschine an

von Lukas Weinstock
1 min.
Vincent Kompany feiert den Gewinn der Meisterschaft @Maxppp

Bayern-Coach Vincent Kompany nimmt für das Spiel des Rekordmeisters gegen den 1. FC Heidenheim am heutigen Samstagnachmittag (15:30 Uhr) in der Startelf sieben Änderungen im Vergleich zum wilden 4:5 bei Paris St. Germain vor. Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise und Alphonso Davies nehmen zunächst auf der Bank Platz.

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Ersetzt werden sie durch Jonas Urbig, Min-jae Kim, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Hiroki Ito, Konrad Laimer und Bara Sapoko Ndiaye. Lediglich Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic, Jonathan Tah und Jamal Musiala bleiben in der ersten Elf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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