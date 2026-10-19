Borussia Dortmund trifft am morgigen Dienstag (18:45 Uhr) am dritten Spieltag der Champions League-Ligaphase auf den aserbaidschanischen Meister und Tabellenführer Sabah FK. Nach der 0:1-Niederlage gegen Bodö/Glimt wollen die Schwarz-Gelben drei Punkte mit nach Hause nehmen.

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Gut möglich, dass BVB-Cheftrainer Niko Kovac ein paar Veränderungen im Vergleich zum jüngsten 0:0 gegen Union Berlin vornimmt. Der 55-Jährige könnte beispielsweise seinen Lieblingen und Dauerbrennern Waldemar Anton (30) und Jobe Bellingham (21) eine Pause gönnen. Dafür würden Ramy Bensebaini (31) sowie Joey Veerman (27) ins Team rücken.

Und wie will Kovac auf den Ausfall von Konstantinos Karetsas (18) reagieren? „Als Fábio (Silva, Anm. d. Red.) gegen Union reinkam, hat er das richtig gut gemacht. Er hat frischen Wind reingebracht. Ich finde, Carney (Chukwuemeka) kann das auch. Also wir haben schon die ein oder andere Möglichkeit. Wir müssen auch mal schauen, wie es den Jungs geht: Es geht ja auch darum, dass wir frische Kräfte bringen“, so der Übungsleiter auf der heutigen Pressekonferenz.

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So könnte der BVB spielen