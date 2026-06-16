Camavinga kommt auf den Markt

Real Madrid ist einem Verkauf von Eduardo Camavinga in diesem Sommer nicht abgeneigt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind die Königlichen offen für Angebote, da José Mourinho den 23-Jährigen „nicht als unantastbar ansieht“. Der neue Real-Coach soll den Kader umgestalten und die Mannschaft nach zwei Jahren ohne Titel wieder zum Erfolg führen.

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Camavinga war 2021 als großes Talent zum Hauptstadtklub gewechselt, stagnierte aber zuletzt in seiner Entwicklung. In der abgelaufenen Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler zwar wettbewerbsübergreifend 43 Pflichtspiele, kam dabei aber häufig nur von der Bank. Der 29-malige französische Nationalspieler, der nicht im französischen WM-Kader steht, möchte dennoch unbedingt bei Real bleiben. Seinem Umfeld zufolge ist ein Wechsel laut Bericht „unmöglich“. Camavingas Vertrag läuft noch bis 2029.