Corona-Ausbruch bei Bayern-Gegner Salzburg

RB Salzburg steckt in großen Corona-Nöten. Wie der österreichische Meister vermeldet, wurden insgesamt 15 Spieler und Betreuer bei einer routinemäßigen Kontrolle positiv auf das Virus getestet. Welche Profis betroffen sind, gab der Verein zunächst nicht bekannt.

Unabhängig davon dürfte die Vorbereitung auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München nun erheblich gestört sein. Am 8. März treten die Salzburger in der Allianz Arena gegen den deutschen Rekordmeister an. Das Hinspiel endete 1:1.