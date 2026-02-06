Gegen Köln: RB-Neuzugang fällt aus

RB Leipzig muss beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15:30 Uhr) auf Winter-Neuzugang Ayodele Thomas verzichten. Das bestätigte RB-Coach Ole Werner auf der Pressekonferenz vor der Partie. Der 18-jährige Angreifer, der im Winter von der PSV Eindhoven verpflichtet wurde, fällt krankheitsbedingt aus und wird nicht im Kader stehen.

Zur Verfügung steht jedoch Brajan Gruda. Der 21-Jährige, den Leipzig bis Saisonende von Brighton & Hove Albion ausleiht, könnte gegen die Domstädter direkt sein Debüt für den neuen Klub geben – womöglich sogar von Anfang an. „Brajan steht komplett im Saft“, so Werner. Der U21-Nationalspieler sei daher für alle Planungen eine Option.