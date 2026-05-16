Salah vs. Slot: Deutliche Worte zum Abschied

Mohamed Salah hat bei seinem Saisonresümee kein Blatt vor den Mund genommen. Auf X meldet sich der 33-Jährige nach der 4:2-Niederlage gegen Aston Villa zu Wort und kritisierte dabei auch Trainer Arne Slot: „Dass wir erneut eine Niederlage einstecken mussten, war sehr schmerzhaft und das haben unsere Fans nicht verdient. Ich möchte, dass Liverpool wieder zu der aggressiven Offensivmannschaft wird, die die Gegner fürchten, und wieder zu einer Mannschaft, die Titel gewinnt. Das ist der Fußball, den ich zu spielen verstehe, und das ist die Identität, die wir wiedererlangen und für immer bewahren müssen. Das steht nicht zur Debatte, und jeder, der zu diesem Verein kommt, sollte sich daran anpassen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Salah, dessen Abschied im Sommer nach neun Jahren an der Anfield Road bereits feststeht, führt weiter aus: „Ich habe miterlebt, wie dieser Verein sich von Zweiflern zu Gläubigen und von Gläubigen zu Meistern gewandelt hat. Hier und da ein paar Spiele zu gewinnen, ist nicht das, worum es bei Liverpool gehen sollte. Alle Mannschaften gewinnen Spiele.“ Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Premierensaison von Slot verläuft das aktuelle Jahr deutlich komplizierter. Für den Ägypter steht das Mindestziel für den Saisonendspurt dennoch fest: „Wie ich schon immer gesagt habe, ist die Qualifikation für die Champions League das absolute Minimum, und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um das zu erreichen.“