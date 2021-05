ManUnited: Torwart-Entscheidung naht

Manchester United wird sich voraussichtlich von einem Torhüter trennen. Wie das englisch ‚Sky Sports‘ berichtet, gehe man vereinsintern davon aus, dass entweder David de Gea (30) oder Dean Henderson den Klub verlassen werden. Einen finalen Plan zur Beantwortung der Torwart-Frage sollen die Red Devils noch nicht entworfen haben, in den kommenden zwei Wochen stünden aber Gespräche über Hendersons Zukunft an.

Der 24-Jährige stammt aus der Jugend von Manchester United und gehört nach mehreren Leihen in den vergangenen Jahren erstmals dem Profikader des Klubs an. Mit de Gea wechselte sich der englische Nationaltorhüter (ein Länderspiel) in der laufenden Saison mit den Einsätzen ab. Henderson stand 25 Mal auf dem Platz, de Gea 35 Mal.