HSV: Gespaltene Meinung zu Polzin

Hätte der Hamburger SV mit Merlin Polzin ausgerechnet nach drei Niederlagen aus den ersten drei Bundesligaspielen verlängern sollen? Nach Ansicht der FT-User wäre es nicht verkehrt gewesen, noch ein paar Spiele abzuwarten. Dieser Meinung sind 56 Prozent der 834 abgestimmten Teilnehmer.
Am Freitag hatte der HSV die Verlängerungen mit Polzin und dessen Assistenten Loic Fave, Richard Krohn und Max Bergmann offiziell bekanntgegeben. Einen Tag später zahlte das Trainerteam das Vertrauen mit einem 2:1-Sieg über den 1. FC Köln zurück. Sportvorständin Kathleen Krüger erklärte im Anschluss: „Merlin hat mit seinem Team einfach die Vereinsziele kontinuierlich erreicht und auch in der vergangenen Woche haben wir die Mannschaft mit Trainerteam sehr verbunden gesehen.“
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