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FT-Kurve Bundesliga

HSV: Gespaltene Meinung zu Polzin

von Julian Jasch
1 min.
Merlin Polzin muss die Kehrtwende schaffen @Maxppp

Hätte der Hamburger SV mit Merlin Polzin ausgerechnet nach drei Niederlagen aus den ersten drei Bundesligaspielen verlängern sollen? Nach Ansicht der FT-User wäre es nicht verkehrt gewesen, noch ein paar Spiele abzuwarten. Dieser Meinung sind 56 Prozent der 834 abgestimmten Teilnehmer.

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Ist es das richtige Zeichen vom HSV, jetzt mit Polzin und seinem Trainerteam zu verlängern?
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Am Freitag hatte der HSV die Verlängerungen mit Polzin und dessen Assistenten Loic Fave, Richard Krohn und Max Bergmann offiziell bekanntgegeben. Einen Tag später zahlte das Trainerteam das Vertrauen mit einem 2:1-Sieg über den 1. FC Köln zurück. Sportvorständin Kathleen Krüger erklärte im Anschluss: „Merlin hat mit seinem Team einfach die Vereinsziele kontinuierlich erreicht und auch in der vergangenen Woche haben wir die Mannschaft mit Trainerteam sehr verbunden gesehen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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