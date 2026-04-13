Ex-Dortmunder plötzlich der zweitbeste Knipser Europas

Die Fans von Borussia Dortmund wurden nie so richtig warm mit dem öfter etwas phlegmatisch daherkommenden Donyell Malen. 2021 kam er für die damalige BVB-Rekordsumme von 30 Millionen Euro und wurde dreieinhalb Jahre später mit kleinem Verlust an Aston Villa verkauft. Auf der Insel wurde der Offensivmann auch nicht glücklich – ganz anders als in Italien.

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Seit dem 16. Januar ist Malen Spieler der AS Rom und hat dort „eine wundervolle Zeit“, wie er selbst sagt. Zehn Tore in zwölf Serie A-Spielen sind der zweitbeste Wert im Kalenderjahr 2026 in Europas Top-Fünf-Ligen. Nur Harry Kane (32) vom FC Bayern traf noch einmal mehr.

Doch wie kommt es zu Malens rapidem Formanstieg mit 27 Jahren? Sein Trainer Gian Piero Gasperini setzt den Niederländer im Sturmzentrum ein und versichert: „Ich hatte keine Zweifel: Er kann sein Potenzial in der Mitte besser entfalten als Außen.“ Dass der Malen-Coup gelang, bezeichnet Gasperini als „Glücksgriff“.

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Roma hat Kaufpflicht bei Malen

Der Deal mit Aston sieht vor, dass Malen für 25 Millionen Euro Ablöse dauerhaft bei der Roma bleibt, sofern diese sich für die Champions League oder Europa League qualifiziert und der Stürmer in mindestens der Hälfte der Spiele zum Einsatz kommt. Auch dank Malen ist der Hauptstadtklub noch im Rennen um die begehrten Plätze, belegt aktuell Rang sechs.