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Bundesliga

Überraschende Transfer-Spur bei Brandt

Noch ist unklar, für welchen Verein Julian Brandt in der kommenden Saison aufläuft. Eine Spur führt zu einem niederländischen Traditionsklub.

von Lukas Weinstock - Quelle: WAZ
1 min.
Julian Brandt feiert mit den Fans @Maxppp

In fünf Tagen endet der Vertrag von Julian Brandt bei Borussia Dortmund. Dieser wird nicht verlängert, dementsprechend ist der 30-Jährige dann ablösefrei zu haben. Wohin es den gebürtigen Bremer zieht, steht aber noch in den Sternen.

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Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat Brandt zuletzt eine überraschende Anfrage erhalten. Demzufolge hat Ajax Amsterdam Kontakt zu dem offensiven Mittelfeldspieler aufgenommen, um dessen Bereitschaft für einen Wechsel in die Eredivisie auszuloten.

Unklar ist, wie Brandt einem Transfer zu Ajax gegenübersteht. Zudem ist fraglich, ob die Niederländer die Gehaltsforderungen des Kreativspielers erfüllen können respektive wollen.

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Wohl auch Bundesliga-Interesse

Darüber hinaus besteht laut der ‚WAZ‘ aktuell Kontakt nach Spanien und Italien. Auch Bundesligisten sollen die Entwicklung um Brandt aufmerksam verfolgen. Zuletzt führten zudem Spuren zu Leeds United, Galatasaray, Fenerbahce und der AS Rom.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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