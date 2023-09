Kein Bundesliga-Wechsel: Bella-Kotchap nach Eindhoven

Die PSV Eindhoven hat Armel Bella-Kotchap verpflichtet. Wie die Niederländer mitteilen, kommt der deutsche Nationalspieler auf Leihbasis vom Premier League-Absteiger FC Southampton. Auch Borussia Dortmund und Bayern München warben lange um den 21-jährigen Abwehrmann, stiegen aber am heutigen Deadline Day aus dem Poker aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Southampton war Bella-Kotchap vor einem Jahr vom VfL Bochum gekommen. Die Engländer legten damals elf Millionen Euro auf den Tisch und formten Bella-Kotchap zum zweifachen Nationalspieler.

Lese-Tipp

Neuer Klub für Bella-Kotchap gefunden

Eindhovens Technischer Direktor Earnest Stewart erklärt: „Trotz seines jungen Alters ist er ein Spieler mit Premier League- und Bundesliga-Erfahrung. Armel hat das Profil, nach dem die PSV gesucht hat. Er kann die Position genau so ausfüllen, wie wir sie uns wünschen. Er ist schnell, körperlich stark und auch gut am Ball. Ich freue mich darauf, ihn in der Mannschaft von Peter Bosz in Aktion zu sehen.“