„Viele Lügen“: Fernandes mit United-Klartext

Bruno Fernandes (29) machte seinem Ärger am gestrigen Dienstagabend nach dem Zittersieg in der Champions League gegen die AS Rom (3:2) ordentlich Luft. Im Interview mit ‚Amazon Prime‘ kritisierte der Kapitän von Manchester United die Berichterstattung um seine Person: „Es war hart, es gab viele Spekulationen in den Medien, viele Lügen über verschiedene Dinge, die in diesem Verein zwischen mir und dem Trainer passiert sind, zum Beispiel, dass wir ein klärendes Gespräch geführt hätten. Nichts dergleichen ist passiert.“ Vor zwei Wochen hatte der Portugiese die Taktik von United-Coach Michael Carrick öffentlich kritisiert. In der Folge wurde er für die Partie gegen den FC Bournemouth (0:3) aus dem Team genommen.

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Das habe jedoch andere Gründe gehabt: „Der Trainer hat die Entscheidung getroffen, mich auf die Bank zu setzen, weil ich keine Leistung gebracht habe, und das ist fair. Alle hatten das Gefühl, es sei eine Strafe für die Worte, die ich gesagt habe, und wenn es so war, war es richtig. Der Trainer ist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Ich muss sie akzeptieren, ich muss damit weitermachen. Das ändert nichts an meinem Vertrauen in den Trainer.“