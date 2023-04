FC Bayern: Choupo-Moting fällt aus

Der FC Bayern München muss beim Auswärtsspiel am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Angreifer habe eine „Reaktion am Knie“ gezeigt, erklärte Trainer Thomas Tuchel auf der heutigen Pressekonferenz. Auch gegen Manchester City am kommenden Dienstag (21 Uhr) werde es „eng“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fehlen werden neben Choupo-Moting außerdem der ebenfalls verletzte Angreifer Mathys Tel sowie der nach seiner fünften Gelben Karte gesperrte Innenverteidiger Dayot Upamecano.

Lese-Tipp

Kolo Muani zu den Bayern: Alles wartet auf Tuchel