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FT-Kurve Bundesliga

Köln-Trainer: Klarer Favorit

von Dominik Schneider
1 min.
Toppmöller beim Interview @Maxppp

Während der Trainerstuhl von René Wagner beim 1. FC Köln stark wackelt, mehren sich Gerüchte über potenzielle Nachfolger. Die FT-User haben dabei einen klaren Favoriten. Aus einer Umfrage mit 2158 Teilnehmern geht hervor, dass sich ein Großteil Dino Toppmöller (34 Prozent) ab der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie der Geißböcke wünscht.

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Wen sollte der 1. FC Köln für die kommende Saison als Cheftrainer engagieren?
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Mit Abstand dahinter kommen in knappen Abständen Christian Eichner vom Karlsruher SC (18 Prozent) und Sandro Wagner (16 Prozent). Immerhin noch 14 Prozent würden eine Rückkehr von Steffen Baumgart an seine alte Wirkungsstätte begrüßen. Dass René Wagner seinen Job behält, wollen lediglich sieben Prozent der Teilnehmer. Im Verein verliert der 37-Jährige immer weiter an Kredit. Die schwache Vorstellung gegen den 1. FC Heidenheim (1:3) hat die Zweifel größer werden lassen.

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