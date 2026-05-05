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Bundesliga

Lukratives Angebot für Vuskovic

Auch dank Leihspieler Luka Vuskovic ist dem Hamburger SV ein weiteres Jahr in der Bundesliga quasi sicher. In die Zukunftsplanung des 19-Jährigen kommt so langsam Bewegung.

von Lukas Hörster - Quelle: The Sun
1 min.
Luka Vuskovic lauscht dem Jubel der Fans @Maxppp

Eigentlich ist Mega-Talent Luka Vuskovic dem Hamburger SV schon entwachsen. Hoffnung auf ein weiteres Jahr beim Bundesligisten macht aber der Wunsch des 19-Jährigen, mal an der Seite seines seit Jahren wegen Doping gesperrten Bruders zu verteidigen. Im September darf Mario Vuskovic wieder für den HSV ran. Möglich machen würde der Bruder-Traum eine weitere Leihsaison von Luka bei den Rothosen.

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Problem: Europas Elite um den FC Bayern, den FC Barcelona, Real Madrid, Paris St. Germain und die Engländer hat den Kroaten längst weit oben auf den Wunschzetteln. 60 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum, bei der WM könnte Vuskovic noch weiter an seinem Wert schrauben. Das Heft des Handelns hält aber Tottenham Hotspur in der Hand.

Tottenham-Direktor in Hamburg

Dort steht Vuskovic noch bis 2030 unter Vertrag. Aktuell kämpfen die Spurs um den Verbleib in der Premier League. In der kommenden Saison soll dann ein runderneuertes Team an den Start gehen. Vuskovic ist dabei fest eingeplant, berichtet heute die ‚Sun‘.

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Um dem Rechtsfuß eine Zukunft in Nordlondon schmackhaft zu machen, reiste demnach kürzlich Sportdirektor Johan Lange nach Hamburg. Vuskovic wurde dabei ein deutlich verbessertes Gehalt angeboten, so das Boulevardblatt. Dass damit aber schon das letzte Wort im Poker gesprochen ist, ist nicht zu erwarten.

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