Milan verpflichtet Füllkrug

Niclas Füllkrug macht sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme mit Deutschland. Mit seinem Engagement bei West Ham United, das vor allem von viel Verletzungspech gekennzeichnet war, konnte er allerdings kaum für sich werben. In Italien soll nun alles anders werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie dem offiziellen Transferregister der Serie A zu entnehmen ist, hat der AC Mailand den Füllkrug-Deal final eingetütet. Der Stürmer kommt per Leihe bis Saisonende ins San Siro. Für den Anschluss besitzen die Rossoneri eine Kaufoption, italienische Medien nannten zuletzt fünf bis zehn Millionen Euro.

Dem Vernehmen nach bezahlt Milan keine Leihgebühr, übernimmt aber das volle Gehalt des 32-Jährigen. Zieht Milan im Sommer die Kaufoption, erhält Fullkrug einen Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Bei West Ham steht er ebenfalls noch bis 2028 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der AC Mailand ist bereits der siebte Verein in Füllkrugs Profikarriere. In Deutschland ging er unter anderem für Werder Bremen und Borussia Dortmund auf Torejagd. In der Serie A möchte der Rechtsfuß nun wieder zu alter Stärke zurückfinden. In Mailand winkt ihm gleich Spielzeit, fehlt doch der ohnehin formschwache Santiago Giménez (24) derzeit verletzt.