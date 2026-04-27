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Rekordtransfer möglich: Neue Details zum Lenz-Deal

von Dominik Sandler - Quelle: WAZ
Cajetan Lenz jubelt über seinen Treffer @Maxppp

Der Wechsel von Cajetan Lenz zur TSG Hoffenheim steht unmittelbar bevor. Laut der ‚WAZ‘ absolviert der 19-Jährige noch am heutigen Montag seinen Medizincheck und unterschreibt spätestens am morgigen Dienstag den Vertrag. Durch eine Weitervekaufsbeteiligung könne die Ablösesumme auf bis zu 14 Millionen Euro anwachsen.

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‚Sky‘ hatte heute Morgen zuerst von der Einigung zwischen dem VfL Bochum und der TSG berichtet, Eintracht Frankfurt geht beim Sechser somit leer aus. Beim VfL könnte Lenz zum neuen Rekordverkauf aufsteigen. Armel Bella-Kotchap (24) hatte vor fünf Jahren beim Wechsel zum FC Southampton zwölf Millionen eingebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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