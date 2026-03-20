Geheimtipp Yamamoto bevorzugt die Bundesliga

Rihito Yamamoto wagt womöglich zeitnah den nächsten Karriereschritt. Der VfL Wolfsburg und Olympique Lyon beobachten den zentralen Mittelfeldspieler von der VV St. Truiden, berichtet ‚Het Nieuwsblad‘. Nach aktuellem Stand der Dinge bevorzuge der japanische U23-Nationalspieler einen Wechsel in die Bundesliga.

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2024 hatte der belgische Erstligist den Linksfuß nach einjähriger Leihe für eine Million Euro von Gamba Osaka festverpflichtet. Dort hat sich der 24-Jährige prächtig weiterentwickelt, in der laufenden Saison besticht er unter anderem auch mit seiner Torgefährlichkeit (fünf Treffer, sechs Vorlagen). Neben Yamamoto ist übrigens auch dessen Landsmann und Teamkollege Ryotaro Ito (28) ins Bundesliga-Visier geraten. Konkret befindet sich der Hamburger SV in Lauerstellung.