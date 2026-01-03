Weißhaupt vor Zweitliga-Wechsel?

Noah Weißhaupt steht womöglich vor einem Wechsel zu Hannover 96. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 24-Jährige bei den Niedersachsen den abgewanderten Jannik Rochelt ersetzen. Die Verhandlungen mit dem Flügelspieler, der zurzeit vom SC Freiburg an Legia Warschau verliehen ist, laufen bereits.

Weißhaupt erlebt in Polen derzeit eine Hinrunde zum Vergessen: In zehn Pflichtspielen durfte der frühere deutsche U-Nationalspieler lediglich dreimal von Beginn an ran und blieb dabei ohne Torbeteiligung. Dennoch bringt der Rechtsfuß reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Für Freiburg und St. Pauli bestritt er bereits 74 Partien im deutschen Oberhaus.