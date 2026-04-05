M’gladbach: Schröder verrät Wunschspieler

Borussia Mönchengladbach würde im Sommer gerne David Herold verpflichten. „Das Interesse an dem Spieler ist definitiv da“, bestätigt Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber ‚Sky‘. Herold steht noch bis 2027 beim Karlsruher SC unter Vertrag, will den Zweitligisten nach der Saison aber verlassen.

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Der 23-jährige Linksverteidiger besitzt eine Ausstiegsklausel, die zwischen 3,5 und vier Millionen Euro betragen soll. Neben Gladbach strecken einige weitere Vereine die Fühler aus.