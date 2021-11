PSG-Präsident gibt Hoffnung bei Mbappé nicht auf

Paris St. Germain will nach wie vor einen Abgang von Kylian Mbappé vermeiden. Präsident Nasser Al-Khelaïfi sprach am Rande der Verleihung des Ballon d'Or mit dem TV-Sender der ‚L'Équipe‘ über den diesjährigen Gewinner Lionel Messi und den Franzosen: „Es macht den Verein sehr stolz, dass einer unserer Spieler den prestigeträchtigsten und begehrtesten Titel erringt. Für den Verein ist es der erste, ich hoffe, dass es nicht der letzte ist. Ich hoffe, dass andere Spieler ihn gewinnen, angefangen mit Kylian. Ich bin mir sicher, dass er ihn gewinnen will.“

Der letzte Nebensatz deutet darauf hin, dass Al-Khelaïfi am liebsten den im Sommer auslaufenden Vertrag des 22-Jährigen verlängern möchte. „Ich hoffe“, sagte der PSG-Boss mit Blick auf eine mögliche Ausdehnung des Kontrakts und ergänzte: „Sie wissen, was ich darüber denke: Kylian ist ein großer Spieler, ein großer Mann. Kylian weiß, was er machen will, wir auch“.