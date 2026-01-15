Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Nürnberg verleiht U17-Weltmeister Osawe

von Lukas Hörster - Quelle: fcn.de
1 min.
Winners Osawe @Maxppp

Winners Osawe (19) visiert den Durchbruch im Profifußball in der dritten Liga an. Wie der 1. FC Nürnberg bekanntgibt, wird der U17-Welt- und -Europameister von 2023 an den 1. FC Schweinfurt verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Nürnberg
ℹ️: Winners #Osawe schließt sich bis zum Saisonende auf Leihbasis Drittligist @FCSchweinfurt05 an.

Viel Erfolg in Unterfranken, Winners! 🙏

Zur Meldung 👉

#fcn
Bei X ansehen

Im Sommer 2024 war Osawe nach Nürnberg gekommen, spielte aber nur zweimal für die Profis. „Winners ist einer unserer Entwicklungsspieler. Nach der Hinrunde in der U23 erhoffen wir uns durch die Leihe, dass er beim 1. FC Schweinfurt weitere Spielpraxis in der nächsthöheren Liga sammeln kann, um seine Entwicklung noch weiter voranzutreiben“, sagt Nürnbergs Vorstand Sport Joti Chatzialexiou zur Leihe des Mittelfeldtalentes.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
3. Liga
Nürnberg
Schweinfurt
Winners Mark Osawe

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
3. Liga 3. Liga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Schweinfurt Logo 1. FC Schweinfurt 05
Winners Mark Osawe Winners Mark Osawe
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert