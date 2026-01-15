Nürnberg verleiht U17-Weltmeister Osawe

Winners Osawe (19) visiert den Durchbruch im Profifußball in der dritten Liga an. Wie der 1. FC Nürnberg bekanntgibt, wird der U17-Welt- und -Europameister von 2023 an den 1. FC Schweinfurt verliehen.

Im Sommer 2024 war Osawe nach Nürnberg gekommen, spielte aber nur zweimal für die Profis. „Winners ist einer unserer Entwicklungsspieler. Nach der Hinrunde in der U23 erhoffen wir uns durch die Leihe, dass er beim 1. FC Schweinfurt weitere Spielpraxis in der nächsthöheren Liga sammeln kann, um seine Entwicklung noch weiter voranzutreiben“, sagt Nürnbergs Vorstand Sport Joti Chatzialexiou zur Leihe des Mittelfeldtalentes.