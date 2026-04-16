Nächster Schritt für Siebert?

Innenverteidiger Jamil Siebert hat Interesse in England geweckt. Nach Informationen von ‚Sky‘ streckt Crystal Palace die Fühler nach dem ehemaligen Düsseldorfer aus, dessen Vertrag bis 2028 datiert ist und keine Ausstiegsklausel beinhaltet.

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Erst im vergangenen Sommer war Siebert für mehr als fünf Millionen Euro Ablöse von der Fortuna zu US Lecce gewechselt. Dort hat sich der physisch starke Rechtsfuß nach anfänglichen Problemen zum Stammspieler entwickelt.