Kimmich-Ansage an Klopp

Der in der Länderspielpause von den Medien und einigen Experten öffentlich angezählte DFB-Kapitän Joshua Kimmich schlägt zurück. Im Anschluss an die Partie seines FC Bayern München gegen den FC Augsburg (2:2) erklärte der 31-Jährige in der Mixed Zone: „Ehrlicherweise habe ich es gar nicht verfolgt, aber man kriegt es ja trotzdem mit, dass ein bisschen was los war. Ich bin jetzt elf Jahre dabei. Ich weiß, wie das Geschäft funktioniert. Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren kann und muss, ist meine Leistung.“

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Nach den starken Auftritten seiner Konkurrenten im Nationalteam wurde öffentlich die Rolle des Sechsers in der Mannschaft von Jürgen Klopp infrage gestellt. Kimmich schickte jedoch eine Kampfansage an seine Kritiker und an den Bundestrainer: „Am Ende spielen immer die Besten. Die letzten zehn Jahre ist es mir ganz gut gelungen, zu den Besten zu gehören. Das ist mein Ziel und dafür arbeite ich jeden Tag. Dann werde ich dafür sorgen, dass ich alle drei Tage wieder meine Leistung zeige.“