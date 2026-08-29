Bundesliga
Union-Coach bekommt seinen Wunschspieler
@Maxppp
Union Berlin schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht die Verpflichtung von Kastriot Imeri (26) kurz bevor. Eine Einigung mit dem flexiblen Mittelfeldmann und dem BSC Young Boys wurde demnach erzielt.
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Imeri ist ein absoluter Wunschspieler des neuen Union-Trainers Mauro Lustrinelli. Die beiden wurden in der vergangenen Saison Schweizer Meister mit dem FC Thun, an den Imeri verliehen war.
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