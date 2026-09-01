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Ligue 1

Union dran: Sanches ablösefrei auf den Markt

von Lukas Weinstock - Quelle: Record
Renato Sanches lässt seinen Gegenspieler links liegen @Maxppp

Renato Sanches verlässt Paris St. Germain. Wie die portugiesische Zeitung ‚Record‘ berichtet, hat der Mittelfeldakteur seinen ursprünglich bis 2029 befristeten Vertrag bei Paris St. Germain aufgelöst.

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Entsprechend wäre der 32-fache portugiesische Nationalspieler für interessierte Klubs ablösefrei zu haben. Nach FT-Informationen beschäftigt sich unter anderem Union Berlin mit dem ehemaligen Supertalent.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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