Union dran: Sanches ablösefrei auf den Markt

Renato Sanches verlässt Paris St. Germain. Wie die portugiesische Zeitung ‚Record‘ berichtet, hat der Mittelfeldakteur seinen ursprünglich bis 2029 befristeten Vertrag bei Paris St. Germain aufgelöst.

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Entsprechend wäre der 32-fache portugiesische Nationalspieler für interessierte Klubs ablösefrei zu haben. Nach FT-Informationen beschäftigt sich unter anderem Union Berlin mit dem ehemaligen Supertalent.