Der FC Barcelona hat sich auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger bei Manchester City wegen Josko Gvardiol (24) erkundigt. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung ‚as‘ hervor. Einen festen Transfer schätzt die Zeitung als „unmöglich“ ein, allerdings sei eine Leihe eine Option. Zuletzt wurde über das Interesse des FC Barcelona an Bayern-Star Jonathan Tah (30) berichtet.

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Der DFB-Nationalspieler soll den Katalanen allerdings bereits eine Absage erteilt haben. Die Verpflichtung eines weiteren Verteidigers steht beim spanischen Spitzenklub dennoch ganz oben auf der Prioritätenliste. Trainer Hansi Flick bestätigte zuletzt die Transferpläne: „Wir arbeiten daran. Wir haben mit Deco, Bojan und meinem Trainerstab gesprochen. Wenn es möglich ist, werden wir was tun.“