Barça: Flick verrät seinen Zukunftsplan

Trainer Hansi Flick möchte sich weiter an den FC Barcelona binden. Wie der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor dem morgigen La Liga-Spiel (21 Uhr) des FC Barcelona gegen CD Leganes betont, ist es seine Absicht, seinen 2026 auslaufenden Vertrag um ein Jahr zu verlängern. Länger möchte er jedoch vorerst nicht unterschreiben: „Ich bin kein Trainer, der einen Dreijahresvertrag unterschreiben und meine Zukunft sichern will, so ein Trainer bin ich nicht. Das ist jetzt die Situation, ich habe noch ein Jahr und wenn es gut läuft, noch eines. Ich glaube nicht, dass wir fertig sind, am Ende weiß ich nicht, wie viel wir noch übrig haben, aber ich möchte meine Arbeit hier mit einer guten Note beenden.“

Seit seiner Ankunft hat Flick den Katalanen neues Leben eingehaucht. In der La Liga thront man an der Tabellenspitze und auch in der Champions League hat man nach dem jüngsten 4:0-Sieg im Viertelfinalhinspiel gegen Borussia Dortmund beste Chancen auf den Titel. Dem Vernehmen nach soll eine Vertragsverlängerung bis 2027, gegebenenfalls mit Option auf ein weiteres Jahr, kurz bevorstehen.