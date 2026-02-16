Menü Suche
Nächste Option für Kabak

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Ozan Kabak bietet sich eine weitere Wechseloption. Laut Fabrizio Romano gibt es Interesse aus der Serie A für den Innenverteidiger der TSG Hoffenheim. Eine Ablöse müssten interessierte Vereine nicht entrichten, Kabaks Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt wurde er Besiktas angeboten.

Mit seinen 25 Jahren hat der Rechtsfuß schon eine bewegte Karriere hinter sich. Kabak stand unter anderem für den FC Schalke, den VfB Stuttgart sowie den FC Liverpool auf dem Rasen. Im Kraichgau fand er sich zuletzt wieder häufiger in der Startelf wieder.

