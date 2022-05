„Anderen Weg einschlagen“: Nübel skizziert Zukunft ohne Bayern

Über sein Leihende 2023 hinaus bei der AS Monaco zu bleiben, hatte Alexander Nübel kürzlich bereits ausgeschlossen und verlauten lassen, seine Zukunft in Deutschland zu sehen. Ob diese auch bei seinem Stammverein FC Bayern liegt, ist jedoch offener denn je.

Unter der Anzeige geht's weiter

In einer Medienrunde, aus der der ‚kicker‘ zitiert, sagte der 25-jährige Schlussmann nämlich: „Ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme.“ Konkurrent und Kapitän Manuel Neuer (36) ist noch bis 2023 an die Bayern gebunden und soll nochmals verlängern.

Weitere Leihe nicht vom Tisch

Nübel würde sich dann eine Alternative suchen. Er sei „offen dafür, dass ich generell einen anderen Weg einschlage“. Eine weitere Leihe sei eher „schwierig“, dennoch sei er auch „dafür offen“. Abhängig sei ein solches Modell aber natürlich auch vom vorgesehenen Leihverein.

Bis eine Entscheidung her muss, bleibt ohnehin noch eine Menge Zeit. Nübel sammelt in Monaco bislang fleißig Spielpraxis auf hohem Niveau, absolvierte in der laufenden Saison schon 46 Pflichtspiele. In der Vorsaison war er als Neuer-Vertreter in München nur viermal zum Zug gekommen.