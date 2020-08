Inter: Kommt Tonali nach dem EL-Finale?

Ungeachtet der Finalteilnahme am Europa League-Endrundenturnier in Nordrhein-Westfalen treibt Inter Mailand die Transferplanungen voran. Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, könnte nach dem Finale am kommenden Freitag in Köln der Transfer von Sandro Tonali eingetütet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Mittelfeld-Juwel von Brescia Calcio sollen sich die Nerazzurri längst handlungseinig sein. Demnach wurde der persönliche Kontrakt bereits im Juni festgezurrt. Tonali seht in Brescia noch bis 2022 unter Vertrag, ist aber für den BSFC nicht zu halten. „Inter und Juve sind seine bevorzugten Ziele“, verriet Präsident Massimo Cellino Anfang Juni.